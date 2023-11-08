Судно с российской пшеницей вышло из Новороссийска и отправилось в Африку

Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила, что из порта Новороссийска в Африку отправилось судно с 25 тыс. тонн российской пшеницы в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

«В морской порт Новороссийск прибыло морское судно под погрузку 25 тысяч тонн пшеницы. Груз предназначается для одной из стран Африки в качестве гумпомощи. Таможенники в приоритетном порядке провели необходимые операции и выпустили товар», — заявили в пресс-службе ФТС.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в начале октября заявил, что поставки зерна из России в страны Африки безвозмездно могут начаться в течение полутора месяцев.

До этого министр иностранных Сергей Лавров заявил, что российская сторона зерновой сделки «на нуле», несмотря на усилия представителей ООН.

Ранее первый замглавы Министерства сельского хозяйства Оксана Лут заявила о сборе 147 млн тонн урожая зерновых в России в 2023 году.