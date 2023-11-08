Польские дальнобойщики продолжают бастовать на границе с Украиной

Польские дальнобойщики продолжают протесты на границе с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, польские дальнобойщики перекрыли границу с Украиной. Проезжают только автобусы, грузовики с гуманитарным грузом, скоропортящимися продуктами и цистерны с топливом. В настоящее время заблокированы пропускные пункты Ягодин — Дорогуск, Рава-Русская — Хребенне и Краковец — Корчова.

Отмечается, что акция протеста продлится до 3 декабря, но, если власти не прислушаются к требованиям дальнобойщиков, то и дольше. Польская сторона недовольна тем, что украинцы сбивают цены на перевозку грузов. Варшава хочет, чтобы Евросоюз отменил для украинских перевозчиков транспортный «безвиз».

До этого газета Politico писала, что в Польше пожаловались на украинских дальнобойщиков. Украинцы перевозят грузы не только внутри Польши, но и доставляют грузы в третьи страны.

Ранее в Германии обвинили Польшу в попытках «задушить» экономику Украины.