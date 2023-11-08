Правительство заявило, что эксперимент по ограничению вывоза икры рано оценивать

Принятые меры по ограничению вывоза воздушным путем икры с Дальнего Востока пока еще рано оценивать. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу российского правительства.

В пресс-службе заявили, что эксперимент по ограничению количества допустимого веса вывозимой красной икры в 10 кг для пассажиров авиарейсов с Камчатского края, введенный для снижения ее бранконьерского оборота, пока оценивать преждевременно. Эксперимент будет продолжаться по августа по 1 августа 2025 года.

Ранее Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что в России цены на горбушу и красную икру снизятся из-за объемов добычи рыбы и удачной лососевой путины.

До этого в российских магазинах обнаружена 191 тонна красной икры неустановленного происхождения.

По оценкам Научно-исследовательского финансового института Минфина, озвученным в 2022 году, общая доля икры нелегального происхождения на российском рынке составляет 20,35%; по данным НИУ «Высшая школа экономики», незаконный оборот даже выше — 27,5%.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.