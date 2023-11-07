В Росавиации рассказали об ожиданиях по работе российских авиакомпаний в 2024 году

Росавиация ожидает, что в следующем году перевозка пассажиров российскими авиакомпаниями достигнет уровня в 104,5 миллиона человек. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Ядров, передает РИА Новости.

«Важно отметить, что обеспечение заявленных показателей пассажирских перевозок напрямую связано с российским авиапромом, в следующем году мы должны перевезти 104,5 миллиона пассажиров», — сказал Ядров во время заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.

Прогноз Росавиации по пассажиропотоку российских авиакомпаний по итогам 2023 года составляет 103 миллиона человек.

На прошлой неделе Ядров сообщал, что сейчас только российская регистрация есть у 225 воздушных судов.

27 сентября российская авиакомпания «Аэрофлот» вывела из иностранных реестров 45% своего парка импортных самолетов. Только в сентябре из иностранных реестров были выведены 18 самолетов. В общей сложности из инореестров к настоящему времени выведены 120 самолетов иностранного производства.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.