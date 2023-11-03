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В новых санкциях США против России увидели угрозу для Японии

Bloomberg: санкции США против российского завода «Арктик СПГ 2» угрожают Японии

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Санкции министерства финансов США, введенные против крупного российского завода по сжижению газа «Арктик СПГ 2» угрожают энергетической безопасности Японии. Об этом сообщает Bloomberg.

В Токио неоднократно отмечали, что топливо из Москвы нужно для покрытия энергетических потребностей. Японское правительство является одним из инвесторов завода.

Сейчас в Японии действует запрет на импорт угля, и одним из основных видов топлива для отопления домов в стране стал природный газ. Также у Токио мало собственных ресурсов, и после прошлогоднего энергетического кризиса местные власти активизировали усилия по обеспечению страны сжиженным газом.

Санкции против «Арктик СПГ 2» можно считать оценкой профессионализма реализующей его газовой компании «Новатэк», заявил в пятницу ее глава Леонид Михельсон. Накануне Вашингтон расширил санкционные списки в отношении Москвы, добавив в них, помимо завода, семь российских банков и СПБ Биржу, «дочки» «Газпром нефти», МГТУ имени Баумана, Научно-исследовательский центр кибернетики и автоматики и АФК «Система».

Что это значит для клиентов банков и биржи — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков заявил об адаптации российской экономики к санкциям Запада.

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