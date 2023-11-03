В новых санкциях США против России увидели угрозу для Японии

Санкции министерства финансов США, введенные против крупного российского завода по сжижению газа «Арктик СПГ 2» угрожают энергетической безопасности Японии. Об этом сообщает Bloomberg.

В Токио неоднократно отмечали, что топливо из Москвы нужно для покрытия энергетических потребностей. Японское правительство является одним из инвесторов завода.

Сейчас в Японии действует запрет на импорт угля, и одним из основных видов топлива для отопления домов в стране стал природный газ. Также у Токио мало собственных ресурсов, и после прошлогоднего энергетического кризиса местные власти активизировали усилия по обеспечению страны сжиженным газом.

Санкции против «Арктик СПГ 2» можно считать оценкой профессионализма реализующей его газовой компании «Новатэк», заявил в пятницу ее глава Леонид Михельсон. Накануне Вашингтон расширил санкционные списки в отношении Москвы, добавив в них, помимо завода, семь российских банков и СПБ Биржу, «дочки» «Газпром нефти», МГТУ имени Баумана, Научно-исследовательский центр кибернетики и автоматики и АФК «Система».

Что это значит для клиентов банков и биржи — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков заявил об адаптации российской экономики к санкциям Запада.