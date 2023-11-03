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Ресторатор рассказал, как в России наладят поставку анчоусов, необходимых для «Цезаря»

Ресторатор Миронов: поставку анчоусов в России наладят через параллельный импорт

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Shutterstock

Нехватка анчоусов, необходимых для приготовления соуса в салате «Цезарь», в России является временной, вскоре проблему решат за счет параллельного импорта. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса, основатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов.

«В России «Цезарь» — это самый популярный продукт, самый продаваемый в большинстве ресторанов. Мы столкнулись с проблемой поставки анчоусов, но проблема решаема. Срабатывает параллельный импорт, его начинают привозить по другим каналам. <...> Это вопрос времени, они пойдут из дружественных нам стран, будут новые каналы, все наладится», — отметил он.

При этом, по словам ресторатора, на стоимость популярного блюда параллельный импорт почти не повлияет. Он также добавил, что ситуация, когда продукты исчезают навсегда, бывает редко. В качестве примера он привел исчезновение чернил каракатиц в России.

«Ими просто не хотят заниматься поставщики. Это небольшие объемы, штучный продукт, с ним возиться неудобно и невыгодно», — пояснил Миронов.

3 ноября бренд-шеф Станислав Бахаровский рассказал, что общепит в России столкнулся с дефицитом консервированного анчоуса. По его словам, филе анчоуса в основном закупалось в Италии, однако с августа 2023 года в России начал действовать временный запрет на импорт рыбной продукции из недружественных стран.

Ранее в России сообщили о провале американских санкций.

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