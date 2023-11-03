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Песков заявил об адаптации российской экономики к санкциям Запада

Песков: санкции приносят определенные проблемы, но Россия уже адаптировалась

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Западные санкции приносят РФ определенные проблемы, однако экономика страны уже адаптировалась к многочисленным рестрикциям. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом представитель российского президента прокомментировал решение Вашингтона ввести в отношении Москвы новые ограничения. Как сказал Песков, в настоящее время все крупные компании страны вне зависимости от сферы их деятельности хеджируются от возможных рисков.

Хеджирование — это защита денежных вложений инвестора путем снижения рисков через заключение других сделок. Доходы от последних в случае необходимости должны покрыть убытки от основной инвестиции.

«Я скажу так, конечно, санкции создают дополнительные проблемы. Но мы адаптировались к санкциям <...> мы научились их (проблемы — «Газета.Ru») преодолевать», — уточнил пресс-секретарь Кремля.

2 ноября на сайте Министерства финансов США появилась информация, согласно которой американское правительство решило расширить санационные списки против России. Всего рестрикции коснулись около 40 физических и десятки юрилических лиц.

В частности, под ограничения попали ряд банков — Почта Банк, Русский Стандарт, Абсолют Банк и другие. Также в санкционные списки были внесены ООО «Арктик СПГ — 2» и «СПБ Биржа».

Ранее в Государственной думе РФ признались, что уже «запутались в различных санкциях».

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