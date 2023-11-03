Названы три кита глобального производства СПГ

Глава «Новатэка» Леонид Михельсон заявил, что только Россия, США и Катар с их внушительными ресурсными базами могут удовлетворить растущий спрос на СПГ в мире. Его слова приводит ТАСС.

«Более 70% сжижения в мире сейчас планируется именно на основе этих запасов (РФ, США и Катара. — «Газета.Ru»), — напомнил Михельсон на Веронском евразийском экономическом форуме в Самарканде.

В начале октября 2022 года министр энергетики арабской страны Саад аль-Кааби заявил, что Катар пообещал поставлять в Европу на стабильной основе порядка 12-15 млн тонн природного газа, если регион по-прежнему будет испытывать трудности с другими источниками энергоресурсов.

В декабре 2022 года власти Катара согласились поставлять газ в Германию с 2026 года в течение 15 лет в размере 2 млн тонн ежегодно.

В начале 2023 года Катар и Chevron Phillips заключили соглашение на $6 млрд по развитию СПГ-центра.

Ранее США ввели санкции против российской компании «Арктик СПГ 2».