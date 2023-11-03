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Курс доллара в начале торгов опустился на 15 копеек

Курс доллара утром снижается до 93,13 рубля, юань — повышается до 12,72 рубля

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Курс доллара в начале торгов в пятницу опустился на 15 копеек до 93,2 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Юань в это время повышается на 2 копейки, до 12,73 рубля.

Курс доллара расчетами «завтра» на 7:09 мск снижался на 22 копейки, до 93,13 рубля, евро — также на 22 копейки, до 99,10 рубля, а юань рос на 1 копейку, до 12,72 рубля.

До этого инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин прогнозировал «Газете.Ru», что после того, как курс доллара упал ниже 92 рублей, не исключено, что американская валюта протестирует новую психологическую отметку в 89,5-90 рублей. Он отмечал, что такой сценарий возможен с технической точки зрения.

28 октября аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов прогнозировал, что в базовом сценарии курс доллара на этой неделе составит 90-95 рублей.

27 октября Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 15% годовых. Банк России объяснил, что текущее инфляционное давление значительно усилилось, превысив ожидания регулятора. Устойчивый рост внутреннего спроса все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг, а ожидания роста цен в России сохраняются на повышенных уровнях, отметил ЦБ.

После решения ЦБ курс рубля резко укрепился — впервые с мая доллар падал ниже 93 рублей, евро — 98 рублей. На закрытии торгов Мосбиржи американская валюта остановилась на отметке 94,125 рублей, евро — 99,575 рублей.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как ключевая ставка влияет на жизнь россиян.

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