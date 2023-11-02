Россиянам рассказали, как уход за ребенком влияет на размер пенсии

Уход за первым ребенком в возрасте до 1,5 лет приносит дополнительно 1,8 пенсионного балла в год. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

Еще 3,6 балла и 5,4 балла в год начисляются во время отпуска по уходу за вторым и третьим ребенком в возрасте до 1,5 лет соответственно.

«Это касается только родителей – папы или мамы. Бабушка и дедушка могут оформить отпуск по уходу за ребенком и получать от работодателя выплаты, но это не будет влиять на размер их пенсии. То есть бабушке и дедушке пенсионные баллы начисляться не будут», — сказала Дайнеко.

Чем больше пенсионных баллов накопит человек, тем больше будет у него пенсия. В 2024 году для выхода на пенсию нужно заработать минимум 28,2 пенсионного балла. Если представить, что в семье три ребенка, и мама брала отпуск по уходу за каждым из них, она заработает дополнительно 10,8 балла. В 2024 году один пенсионный балл стоит 133,05 рубля. Значит, при выходе на пенсию в следующем году женщина сможет рассчитывать на увеличение своей пенсии на 1436,94 рубля.

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