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Россия вчетверо увеличила экспорт кукурузы

Россия за первые четыре месяца сельхоз года резко увеличила поставки кукурузы

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

По информации РИА Новости, Россия значительно увеличила поставки кукурузы за первые четыре месяца сельскохозяйственного года 2023-2024. Объем поставок увеличился почти в 4 раза по сравнению с прошлым сезоном и составил 1,12 миллиона тонн.

Такие показатели позволили России заменить выпадающий украинский экспорт. Ожидается, что потенциал экспорта кукурузы из Украины в этом сезоне сократится на 30%, или на 8,5 миллиона тонн.

Также отмечается значительный рост экспорта гороха. За четыре месяца с июля по октябрь Россия поставила 1,593 миллиона тонн гороха, а только в октябре — 515 тысяч тонн. Крупнейшим потребителем стал Китай, который закупил 674 тысячи тонн гороха за этот период.

В целом, с начала сезона (с 1 июля по 1 ноября) объем экспорта зерна из России составил 26,5 миллиона тонн, что на 32% больше, чем за аналогичный период предыдущего сезона. Особенно выросли поставки пшеницы, которые составили 22,4 миллиона тонн, что на 32% больше, чем в прошлом сезоне.

Однако по оценкам экспертов, в октябре отгрузки зерна снизились по сравнению с октябрем прошлого года. В частности, поставки пшеницы сократились на 5,8%, до 5,4 миллиона тонн. Отмечается также снижение отгрузок ячменя на 33%, до 407 тысяч тонн.

Ранее Минсельхоз России предложил ввести запрет на вывоз твердой пшеницы из страны с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года. Об этом сообщается в проекте постановления правительства, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее МИД РФ сообщил о завершении переговоров по переработке 1 млн т зерна в Турции.

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