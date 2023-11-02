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В Минэнерго прокомментировали сроки снятия частичного запрета экспорта топлива из РФ

Минэнерго: сроки снятия частичного запрета экспорта топлива из РФ не определены

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Минэнерго

Руководитель Министерства энергетики Российской Федераци Николай Шульгинов заявил, что ведомство допускает снятие частичного запрета экспорта топлива из России, однако его сроки пока не определены. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, данная тема находится в работе. В ведомстве анализируют ситуацию с ценами, а также с объемами и с производственными показателями.

Шульгинов подчеркнул, что в министерстве должны быть готовы ко всем решениям, но «время снятия запрета еще не определено».

До этого стало известно, что стоимость всех видов топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) подешевела в ходе торгов в среду.

Ранее заместитель декана кафедры экономики Финансового университета Иван Петров заявил, что оптовый рынок начал постепенно снижать цены на топливо после ограничения его экспорта, но розничные продавцы пока не спешат менять тарифы на АЗС.

Правительство РФ с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизеля, а с 6 октября скорректирован демпфер и повышены требования к продаже нефтепродуктов на бирже. В итоге стоимость топлива обвалилась с рекордных значений почти на 30%.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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