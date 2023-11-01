Вывоз твердой пшеницы из России могут запретить

Минсельхоз России предложил ввести запрет на вывоз твердой пшеницы из страны с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года. Об этом сообщается в проекте постановления правительства, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту постановления правительства, временный запрет вводится в целях обеспечения продовольственной безопасности РФ. Он будет распространяться на пшеницу твердых сортов с кодами 1001 11 и 1001 19 ТН ВЭД ЕАЭС.

Запрет не будет касаться экспорта российской пшеницы для гуманитарной помощи другим странам, в рамках международных правовых соглашений, транзитом через Россию, а также в Абхазию, Южную Осетию и Белоруссию.

Контроль за исполнением постановления возложат на ФТС, Россельхознадзор, ФСБ, МВД и Росгвардию. Минэкономразвития должно будет уведомить ЕЭК о запрете. Согласно проекту постановления запрет должен вступить в силу 1 декабря 2023 года.

До этого аналогичный запрет вводился в России с 14 марта по 30 июня 2022 года. Тогда он касался вывоза пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы и сахара.

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