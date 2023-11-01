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В «Молдовагазе» назвали новую цену российского газа для Молдавии

«Молдовагаз»: цена российского газа для Молдавии вырастет до $830 в ноябре

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Стоимость российского газа для Молдавии в ноябре 2023 года вырастет на $35 до $830 за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщил председатель правления газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в своем Telegram-канале.

По словам Чебана, если в октябре цена была на уровне $795, то в следующем месяце она поднимется до $830,42 с учетом теплотворной способности. В компании прогнозируют, что в первом квартале 2024 года стоимость российского газа для Молдавии может снизиться до $510 за 1 тыс. куб. м. Чебан уточнил, что весь объем топлива от «Газпрома» будет поставляться в Приднестровье компании «Тираспольтрансгаз».

В начале сентября президент Молдавии сообщила, что независимый аудит не выявил многомиллионных долгов страны перед «Газпромом», при этом власти страны согласились выплатить лишь $8 млн из $709 млн ранее озвученных долговых обязательств.

Ранее Санду назвала проблемой «Газпрома» отказ признать аудит долга Молдавии.

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