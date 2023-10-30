Корпорация МСП оценила вклад «Аэрофлота» в поддержку малого бизнеса

Авиакомпания «Аэрофлот» стала одним из лидеров по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по итогам трех кварталов 2023 года. К таким выводам пришли аналитики корпорации МСП, опубликовавшей на портале мсп.рф результаты закупок крупнейших российских корпораций по 223-ФЗ.

Представили корпорации МСП отметили, что в этом году объем сделок с МСП-поставщиками достиг рекордных значений по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет.

В корпорации МСП констатировали, что по итогам 9 месяцев текущего года «Аэрофлот» более чем вдвое нарастил стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, по сравнению с годовым объемом аналогичных договоров 2022 года.

«Авиакомпания постоянно наращивает объемы закупок в этой сфере и на протяжении многих лет сотрудничает с АО «Корпорация «МСП». Специалисты «Аэрофлота» регулярно осуществляют методическую поддержку субъектов МСП, участвуя в обучающих семинарах корпорации», — говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика.

В компании напомнили, что по итогам 2022 года «Аэрофлот» вошел в первую пятерку рейтинга ТОП—20 «Корпорации «МСП», которая отметила на состоявшемся этим летом Петербургском международном экономическом форуме крупнейших российских заказчиков, наиболее лояльных к субъектам малого и среднего бизнеса.