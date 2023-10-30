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Стало известно о продаже квартиры Зеленского в Крыму

Крымскую квартиру Зеленских продали на аукционе за 44,3 миллиона рублей

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В пресс-службе министерства имущественных и земельных отношений Крыма сообщили, что квартиру семьи главы Украины Владимира Зеленского на южном берегу полуострова продали на аукционе за 44,3 млн рублей, передает РИА Новости.

«Квартира, расположенная по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Ливадия, ул. Батурина, д. 44 А, кв. 501, продана на аукционе за 44 миллиона 356 тысяч рублей», — сказали в ведомстве.

Там также заявили, что на аукционе было два участника.

11 октября в министерстве имущественных и земельных отношений Крыма сообщили, что квартира Зеленских, расположенная в Ливадии, выставлена на продажу. Ее оценили в 24,6 млн рублей. Лот размещен на официальном портале «ГИС Торги», организатором аукциона выступила распорядительная дирекция имущества Республики Крым. Принять участие в аукционе можно было до 30 октября.

В 2022 году глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с украинской властью. С осени 2022 года в этой российской республике было национализировано около 750 объектов.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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