Медведев оценил планы Германии закупать газ в Нигерии

Недавнее решение властей Германии о начале экспорта газа из Нигерии не решит долгосрочных проблем для экономики. Об этом рассказал Дмитрий Медведев на своей странице во «Вконтакте».

По его словам, нигерийский газ лишь частично сможет компенсировать сокращение поставок из России, учитывая небольшие запасы Нигерии. Кроме того, он отметил, что в перспективе Германии имеет смысл рассмотреть освоение месторождений газа в Антарктике. По мнению Медведева, ЕС теряет международный авторитет и реальное влияние на европейском пространстве.

«Энергетическое сотрудничество Европы с Россией испорчено или заморожено очень надолго, для ЕС наступили тяжелые времена», — написал Медведев.

Он считает, что политика западных лидеров, направленная в основном на безоговорочное выполнение требований США и Британии, привела к утрате Евросоюзом способности проводить самостоятельную линию. Нехватка сильных лидеров, способных отстаивать национальные интересы, только усугубляет ситуацию.

«Великие державы рано или поздно договорятся о том, как будут жить в обозримой перспективе в новых условиях. Вашингтону никуда не деться от России, Китая и стран Глобального Юга. Да и нам нет смысла начинать полноценный конфликт с Америкой. А вот милой маленькой старушки Европы скоро не будет», — подытожил Медведев.

Кроме того, экс-президент РФ высказал мнение о проблемах регулирования рынков нефтепродуктов и торговли в рамках ВТО. По его словам, необходимы прозрачные правила для всех сторон, чтобы восстановить доверие.

До этого страны G7 призвали к отмене неоправданных торговых ограничений.

Ранее Медведев сравнил митинги за Палестину и Украину.