В ЕС согласовали использование доходов от замороженных активов РФ на поддержку Украины

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили план по использованию доходов от реинвестирования замороженных активов России для помощи Украине. Об этом пишет Financial Times.

Еврокомиссия планирует представить конкретный юридический механизм для реализации данной возможности в начале декабря текущего года.

Также отмечается, что ЕС намерен синхронизировать подход в этом вопросе с Великобританией и Соединенными Штатами.

До этого сейм Латвии принял в первом чтении поправки, которые предусматривают запрет на пребывание в стране автомобилей с номерами России. В поправках указано, что транспортные средства, которые зарегистрированы в России, будут конфискованы, если они не будут перерегистрированы в Латвии. Согласно законопроекту, транспортное средство нужно будет поставить на учет или вывезти с латвийской территории в течение трех месяцев. Отмечается, что конфискованные автомобили планируется передать Украине. Кроме того, их владельцам будет грозить штраф.

Ранее в Еврокомиссии ответили, что делать с конфискованными российскими автомобилями в Европе.