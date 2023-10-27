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В ЕС согласовали использование доходов от замороженных активов РФ на поддержку Украины

FT: ЕС согласовал использование доходов от замороженных активов РФ для Украины

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Global Look Press

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили план по использованию доходов от реинвестирования замороженных активов России для помощи Украине. Об этом пишет Financial Times.

Еврокомиссия планирует представить конкретный юридический механизм для реализации данной возможности в начале декабря текущего года.

Также отмечается, что ЕС намерен синхронизировать подход в этом вопросе с Великобританией и Соединенными Штатами.

До этого сейм Латвии принял в первом чтении поправки, которые предусматривают запрет на пребывание в стране автомобилей с номерами России. В поправках указано, что транспортные средства, которые зарегистрированы в России, будут конфискованы, если они не будут перерегистрированы в Латвии. Согласно законопроекту, транспортное средство нужно будет поставить на учет или вывезти с латвийской территории в течение трех месяцев. Отмечается, что конфискованные автомобили планируется передать Украине. Кроме того, их владельцам будет грозить штраф.

Ранее в Еврокомиссии ответили, что делать с конфискованными российскими автомобилями в Европе.

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