Набиуллина заявила, что россияне возвращают снятую наличность в банки

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что россияне стали возвращать в банки ранее снятую наличность на фоне повышения ставок по вкладам. Ее слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Рост ставок позволяет компенсировать издержки от инфляций, поэтому интерес граждан к депозитам вырос», — заявила она.

Набиуллина отметила, что «помимо перетока средств с текущих счетов на срочные вклады» отмечается возвращение в банки ранее снятых наличных.

Также Набиуллина на пресс-конференции отметила, что две трети российских компаний столкнулись с дефицитом кадров, в основном в обрабатывающей промышленности.

В пятницу 27 октября Центробанк РФ на заседании совета директоров принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 15% годовых. ЦБ объяснил свое решение тем, что текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий регулятора.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как ключевая ставка влияет на жизнь россиян.