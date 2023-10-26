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Суд в Польше отменил штрафы «Газпрому» и его партнерам по «Северному потоку — 2»

Польский суд отменил штрафы «Газпрому» и его партнерам по Nord Stream 2

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Jens Büttner/Global Look Press

Апелляционный суд в Польше утвердил решение суда первой инстанции об отмене штрафов польского Управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK), который в 2020 году наложил их на участников строительства «Северного потока — 2», в том числе «Газпром». Об этом сообщила газета Puls Biznesu.

По данным издания, UOKiK подал апелляцию на решение суда первой инстанции. В 2022 году Управление провело разбирательство по делу о наложении штрафа на «Газпром» и пять фирм (Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall). Их обвинили в создании компании, ответственной за строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

Судья отклонил штрафы на сумму более 29 млрд злотых ($7,2 млрд) для «Газпрома» и более 234 млн злотых (около $58 млн) для других организаций.

В 2022 году суд в Польше отменил решение регулятора о наложении штрафов на российскую компанию «Газпром» и европейских партнеров, которые участвовали в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Ранее в бундестаге призвали отремонтировать и использовать «Северные потоки».

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