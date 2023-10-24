Аналитик дал прогноз по уровню ключевой ставки

Центробанк РФ на заседании совета директоров в пятницу может повысить ключевую ставку с 13% до 14-15% годовых. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов.

«Ожидаем повышения ставки до 14% в базовом сценарии, но не исключаем роста до 15% в случае сохранения высоких темпов недельной инфляции на следующей неделе и ускорения инфляционных ожиданий. Предпосылки довольно очевидны – инфляция в сентябре-октябре осталась на повышенном уровне и приближается к верхней границе прогнозного коридора Банка России на этот год — 7%», — пояснил эксперт.

Кроме того, после публикации предварительных параметров бюджета на 2024 год ЦБ отметил, что новые параметры потребуют ужесточения денежно-кредитной политики для достижения целевого уровня инфляции в 4% в 2024 году, уточнил он. По прогнозам Трифонова, годовая инфляция составит 6,8% в конце года, что на 0,5 процентных пункта выше сентябрьской оценки.

«Основная причина – медленная реакция спроса и инфляции на предыдущие ужесточения денежно-кредитной политики», — сказал он.

Трифонов считает, что повышение ключевой ставки на 100-200 базисных пунктов не окажет значимого в моменте влияния на курс рубля, но будет способствовать его укреплению в будущем.

«Принятое решение об обязательной продаже валютной выручки также приведет к укреплению рубля и снижению инфляционного давления со стороны импортных цен, но оно не выступит ключевым фактором для решения ЦБ в следующую пятницу», — добавил Трифонов.

Он полагает, что текущее повышение ключевой ставки станет последним в этом году.

«Ожидаем, что ЦБ приступит к снижению ставки во втором-третьем квартале 2024 года. Августовское повышение ставки пока нашло ограниченное отражение в замедлении инфляционных процессов и экономической активности. Это связано с лагом денежно-кредитной политики, а также с тем, что участники рынка интерпретировали резкое повышение от ЦБ как панический ответ на ослабление курса рубля и ожидали, что повышение окажется краткосрочным», — отметил эксперт.

ЦБ с 21 июля трижды повысил ключевую ставку – на 100, 350 и вновь 100 базисных пунктов. Сейчас она составляет 13% годовых.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как ключевая ставка влияет на жизнь россиян.