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Стало известно, как уход Visa и Mastercard повлиял на количество переводов в РФ

Nilson Report: российские банки обработали более 10% банковских платежей в мире

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Depositphotos

Семь крупнейших российских банков в 2022 году обработали 10,2% всех платежей по картам в мире — 47,7 млрд транзакций, Это следует из отчета компании Nilson Report, которые приводит РБК.

Это на 9,6% больше, чем в 2021 году. При этом доля российских банков в мировом рейтинге 150 крупнейших эквайеров сократилась с 10,4% до 10,2%. Эксперты объясняют это уходом из России платежных систем Visa и Mastercard. Лидером по количеству обработанных транзакций остается Сбербанк, занимающий 3 место в мире. За ним следуют ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк и «Русский стандарт».

Прирост показателя по сравнению с 2021 годом продемонстрировали Сбербанк, Альфа-Банк и «Русский стандарт». Остальные крупные российские эквайеры, наоборот, сократили количество обработанных платежей.

В конце августа ЦБ РФ зарегистрировал новую систему денежных переводов за рубеж. Она стала третьей системой трансграничных переводов, допущенной к работе регулятором в 2023 году.

Ранее стал известен средний размер банковского перевода в России.

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