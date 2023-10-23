ЕБРР вышел из капитала Мосбиржи с рекордным дисконтом

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продал свой пакет акций Московской биржи российской компании Softline, сообщает Forbes.

По данным издания, сделка была одобрена правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями при условии предоставления ЕБРР 60% дисконта от рыночной стоимости пакета и уплаты налога на выход в размере 20% от суммы сделки.

По данным Forbes, ЕБРР владел 5,3% акций Мосбиржи, рыночная стоимость которых составляла 22,76 млрд рублей. С учетом дисконта цена пакета для Softline составила 9,1 млрд рублей, а налог на выход — 1,82 млрд рублей. Таким образом, ЕБРР мог получить от продажи 7,28 млрд рублей (около $76 млн).

Источники Forbes отмечают, что такие условия отражают реалии для иностранных инвесторов в России из-за ограниченной ликвидности активов. Дисконт 60% выше среднего для компаний, выходящих из российских активов.

ЕБРР приостановил инвестиции в Россию в 2014 году после присоединения Крыма. В апреле 2022 года банк заморозил доступ РФ к своим ресурсам и закрыл офисы в Москве, сохранив статус акционера. Выход из российских активов стал частью санкционной политики ЕБРР.

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