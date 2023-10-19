Основной акционер «Северстали» Мордашов прокомментировал экспортные пошлины

Основной акционер «Северстали» и председатель совета директоров компании Алексей Мордашов в ходе сессии «Новая архитектура торгово-экономического взаимодействия ЕАЭС» на международном экспортном форуме «Сделано в России» заявил, что экспортные пошлины с привязкой к курсу доллара смогут сдержать экспорт из России. Об этом сообщает ТАСС.

«Понятна ситуация с бюджетом и необходимость его пополнения и необходимость настройки налоговой системы, но хотелось бы избежать очень болезненных опасных решений», — пояснил Мордашов.

До этого «Коммерсантъ» писал, что правительство рассматривает возможность дополнения экспортной пошлины, привязанной к курсу рубля, предлагая учитывать в ее формуле мировые цены на облагаемые товары. Подробности новой формулы расчета пока не разглашаются.

Участники рынков, затронутых нововведением, сходятся во мнении, что успех обновленного механизма будет зависеть от выбора индикатора мировых цен.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.