Стали известны средние суммы пенсий россиян после индексации в 2024 году

В 2024 году пенсии россиян проиндексируют на размер инфляции. Об этом рассказала в интервью «Парламентской газете» депутат Госдумы Светлана Бессараб.

По ее словам, в бюджете на пенсии выделено более 10 трлн рублей. С 1 января страховые пенсии вырастут на 7,5% или 1,5 тыс. рублей. В итоге выплаты по старости для неработающих пенсионеров в среднем составят 23,3 тыс. рублей. С 1 апреля на уровень инфляции проиндексируют и социальные пенсии — в среднем они превысят 13 тыс. рублей. По словам Бессараб, необходимо обеспечить максимально возможный уровень доходов пенсионеров. Средняя страховая пенсия сейчас составляет 160% от прожиточного минимума пенсионера. За последние годы сделан существенный рывок, добавила депутат.

Несколько дней назад Бессараб выступила против законопроекта по надбавкам к пенсиям. По мнению депутата, ряд надбавок не соответствуют концепции пенсионной системы России.

Ранее стало известно, что пенсии в РФ планируют проиндексировать дважды в 2025 году.