Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стали известны средние суммы пенсий россиян после индексации в 2024 году

Депутат Бессараб: в следующем году пенсии индексируют выше запланированного

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

В 2024 году пенсии россиян проиндексируют на размер инфляции. Об этом рассказала в интервью «Парламентской газете» депутат Госдумы Светлана Бессараб.

По ее словам, в бюджете на пенсии выделено более 10 трлн рублей. С 1 января страховые пенсии вырастут на 7,5% или 1,5 тыс. рублей. В итоге выплаты по старости для неработающих пенсионеров в среднем составят 23,3 тыс. рублей. С 1 апреля на уровень инфляции проиндексируют и социальные пенсии — в среднем они превысят 13 тыс. рублей. По словам Бессараб, необходимо обеспечить максимально возможный уровень доходов пенсионеров. Средняя страховая пенсия сейчас составляет 160% от прожиточного минимума пенсионера. За последние годы сделан существенный рывок, добавила депутат.

Несколько дней назад Бессараб выступила против законопроекта по надбавкам к пенсиям. По мнению депутата, ряд надбавок не соответствуют концепции пенсионной системы России.

Ранее стало известно, что пенсии в РФ планируют проиндексировать дважды в 2025 году.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий