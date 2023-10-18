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В Москве пройдет первая специализированная конференция о страховании грузоперевозок

В Москве пройдет конференция о цифровом страховании в логистике

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Shutterstock

1 ноября в Москве состоится конференция «InnoConf Логистика: Кейсы. Партнеры. Решения», первая в своем роде о страховании грузоперевозок. Организатор мероприятия – IT-компания «Инносети», создатель блокчейн-платформы для сопровождения страхования грузоперевозок «Цунами».

Среди спикеров заявлены представители крупнейших российских аналитических агентств, страховых и логистических компаний («АльфаСтрахование», «Ингосстрах», «Ренессанс страхование», «СберСтрахование»; «Грузовичкофф», «Деловые Линии», «Скиф-Карго», «Инносети», «Monopoly.Online», «Траффик» и другие). Они поделятся актуальными бизнес-кейсами. Также в рамках конференции будет представлено свежее исследование российского рынка страхования логистики и обзор основных трендов.

Конференция пройдет на площадке «РБК Центр Событий» на Космодамианской набережной. Участие бесплатное, нужна предварительная регистрация на сайте мероприятия.

Организатор конференции – компания «Инносети» – с 2018 года создает платформенные решения для крупного бизнеса в сфере страхования логистики и медицины. В частности, она разработала платформу сопровождения страхования грузоперевозок «Цунами».

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