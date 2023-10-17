Совет ЕС отказался снимать санкции с Ирана в рамках ядерной сделки

Евросоюз отказался снимать санкции с Ирана после 18 октября, как предполагалось сделать в рамках Совместного всеобъемлющего плана действия по иранской ядерной программе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЕС.

«Совет решил предпринять необходимые шаги для сохранения ограничительных мер в рамках режима нераспространения в отношении Ирана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Совет нашел «веские причины» от снятия ограничений 18 октября, как это планировалось в соответствии со сделкой.

18 сентября глава Белого дома Джо Байден объявил о введении Вашингтоном санкций в отношении экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада и министерства разведки страны. Американские власти пояснили, что продолжат привлекать Иран к ответственности за «провокационные действия в регионе». 15 сентября США ввели санкции в отношении трех ведущих СМИ Ирана: информационных агентств Fars и Tasnim и телеканала Press TV.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.