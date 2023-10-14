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Министры финансов США и Британии обсуждают «лишение России доходов»

Главы минфина США и Британии Йеллен и Хант обсуждают «лишение РФ доходов»

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Global Look Press

Американский министр финансов Джанет Йеллен и канцлер британского казначейства Джереми Хант обсудили «совместные действия по лишению России доходов» на полях ежегодных заседаний Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Марракеше. Их слова передает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службы Госдепартатамента США.

«Йеллен и Хант обсудили «совместные действия по лишению РФ доходов для финансирования конфликта на Украине», — указывается в публикации.

Стороны также подчеркнули важность коллективной поддержки потребностей Украины в экономической помощи, заявили в американском Госдепе.

В сентябре стало известно, что США впервые передадут Украине арестованные у российских бизнесменов активы, чтобы та потратила их на реабилитацию ветеранов спецоперации. Такой шаг анонсировал госсекретарь Энтони Блинкен во время своей поездки в Киев. Украинцы получат 5,4 млн долларов. Такая же сумма была конфискована в США у основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков расценил это как «воровство» и «практику отъема чужого имущества».

Ранее в Кремле негативно высказались о решении США передать Украине российские активы.

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