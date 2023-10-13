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В России исчезнут недорогие марки испанских и итальянских вин

Fort: в России прогнозируется исчезновение с рынка испанских и итальянских вин

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Depositphotos

В России прогнозируется исчезновение с рынка недорогих испанских и итальянских вин, однако этой категории можно найти замену, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей виноторговой компании Fort.

«Изменения, произошедшие на рынке в третьем квартале, повлияли на сегмент недорого вина. В нем сейчас продаются вина, завезенные еще до подъема пошлин, и дальше в сегменте «до 500-700₽» скоро почти не останется импорта из основных стран — Италии, Испании, Франции. В более дорогих сегментах и спроса меньше, и конкуренция со стороны импорта шире», — пояснили в компании.

Директор по импорту компании Дарья Сологуб добавил, что вина из наиболее популярных в России стран — Италии, Испании, Франции, Австралии, США и Новой Зеландии — будут заменены в недорогом сегменте на чилийские, аргентинские и южно-африканские вина. Также есть шанс расширения на рынке объема продаж турецких вин.

Ранее популярность зарубежного вина в России достигла рекордно низких показателей.

Ранее в России резко вырос импорт пива.

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