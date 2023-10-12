В кабмине заявили об обсуждении долгосрочного контракта по газу с Республикой Сербской

Вице-премьер РФ Александр Новак и премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович провели встречу, в ходе которой обсудили заключение долгосрочного контракта по поставкам российского газа в страну. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ, передает ТАСС.

«Александр Новак и Радован Вишкович в ходе двусторонней встречи затронули вопросы сотрудничества в нефтяной и энергетических сферах, а также условия работы НПЗ «Брод» с российским участием с перспективой расширения его мощностей», — сказано в сообщении.

До этого Новак заявлял, что сейчас в РФ происходит глобальная диверсификация газовой отрасли. Он назвал увеличение поставок на восток и развитие производства сжиженного природного газа вектором развития.

В конце сентября президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что хотел бы в скором времени посетить РФ и встретиться с главой государства Владимиром Путиным.

Президент Республики Сербской также заявлял, что Босния и Герцеговина должна рассмотреть возможность присоединения к БРИКС вместо Европейского союза (ЕС).

Ранее сообщалось, что Россия нашла замену газовому рынку Европы.