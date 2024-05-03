Подоляк призвал к общеевропейскому решению по вопросу о военнообязанных украинцах

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о необходимости принятия общеевропейского решения по вопросу о военнообязанных украинцах, находящихся в странах ЕС. Его слова приводит Delfi.

«Точно нужно общеевропейское решение, и мне нравится, что эта дискуссия идет в Европе», — заявил Подоляк, выразив надежду, что оно рано или поздно будет принято.

Он подчеркнул, что в данном вопросе «не надо обращать внимание на эмоциональную истерику, крики».

«Не может часть страны быть полностью погружена в войну, а часть страны находиться где-то и еще критиковать, что им ущемляют права», — сказал советник Зеленского.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что власти страны не намерены помогать находящимся в стране украинцам, которые уклоняются от призыва в армию.

До этого министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Евросоюз должен принять решение о передаче Киеву граждан призывного возраста.

«Очень важно, и мы об этом говорили, чтобы это было решение на европейском уровне. И я знаю, что переговоры между Киевом и Брюсселем на эту тему идут. Решения на европейском уровне дадут полную эффективность таким действиям, и мы заинтересованы таким решением», — заявил он.

Ранее Захарова резко отозвалась о намерениях ЕС выдать Киеву украинцев призывного возраста.