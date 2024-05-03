Глава армии Финляндии оценил вероятность нападения России на НАТО

Российская Федерация не станет нападать на страны Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом заявил командующий силами обороны Финляндии генерал-лейтенант Янне Яаккола, слова которого передает Reuters.

«Проверка пятой статьи всегда возможна, но, если мы предпримем правильные действия и сохраним единство, я считаю нападение маловероятным», — заявил Яаколла.

3 мая депутат Государственной думы Светлана Журова предположила, что Североатлантический альянс может обвинять Россию в проведении злонамеренных акций на территории альянса для того, чтобы оправдать будущие агрессивные действия НАТО в отношении РФ.

В этот же день представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины генерал-майор Вадим Скибицкий сказал, что Россия может захватить Литву, Латвию и Эстонию за семь дней в связи с долгой реакцией НАТО.

До этого сообщалось, что полное поражение Украины на поле боя может вызвать вступление НАТО в конфликт с Россией для того, чтобы попытаться спасти Киев.

Ранее польский генерал предостерег Европу от отправки войск на Украину.