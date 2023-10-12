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Власти России хотят получить с налога на проценты по вкладам 312 млрд рублей

«Известия»: власти хотят получить 312 млрд руб. с налога на проценты по вкладам

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Власти России планируют суммарно получить 312 млрд рублей с налога на проценты по вкладам граждан страны, пишет газета «Известия», ссылаясь на материалы к проекту бюджета на 2024-2026 годы.

Согласно прогнозу, который содержится в этих материалах, в следующем году эта статья принесет казне 101 млрд руб., в 2025-м — 104 млрд руб., а в 2026-м — 107 млрд руб.

В 2021 и 2022 годах правительство освободило вкладчиков от этого сбора из-за кризиса и санкций, но на этот год послабления не продлили. Поэтому россиянам придется заплатить налог на процентный доход по итогам нынешнего года, указывает издание.

Как рассказал «Известиям» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, в текущем году свыше 96% вкладов не превышают 1 млн руб. При совпадении годовой банковской доходности с действующей ключевой ставкой Центробанка в 13% большинство россиян вообще не попадут под этот налог, указал эксперт. По его мнению, сбор по итогам 2023 года заплатят примерно 3% граждан, у которых есть вклады.

ЦБ 15 сентября повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13% годовых. После этого банки повысили ставки по вкладам и льготным ипотечным программам. В результате спрос на информацию о депозитах вырос на 70%, рассказали «Газете.Ru» в финансовом маркетплейсе «Сравни».

Ранее стало известно, куда россияне вкладывают деньги.

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