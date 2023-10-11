Россиянам рассказали, как запись в трудовой книжке может повлиять на размер пенсии

Если запись в трудовой книжке занесена с ошибками, исправлениями без подтверждения, нечитаемой печатью организации, период работы в страховой стаж для начисления пенсии не зачтут. Соответственно, размер пенсии может оказаться меньше. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

«Потребуются дополнительные документы (письменные трудовые договоры, приказы о приеме на работу, зарплатные ведомости и иные значимые кадровые или бухгалтерские документы), подтверждающие стаж», — уточнила она.

По словам Дайнеко, проще обратиться к работодателю для исправления записи, но это не всегда возможно в случае ликвидации компании.

«В исключительных случаях в качестве подтверждения трудового стажа принимаются свидетельские показания коллег. Но это делается при условии, что документов, подтверждающих трудовую деятельность, физически нет в связи со стихийным бедствием — землетрясением, наводнением, ураганом, пожаром, и восстановить их невозможно. Например, в архиве сведения отсутствуют», — пояснила эксперт.

Если документов нет по другим причинам, но не по вине работника (небрежное отношение при хранении, порча, уничтожение), периоды работы можно подтвердить показаниями двух и более свидетелей, которые знали этого работника, рассказала Дайнеко. При этом у свидетелей должны быть документы, которые подтверждают трудовую деятельность у общего работодателя, добавила она. Свидетельскими показаниями можно подтвердить не более половины требующегося страхового стажа, заключила эксперт.

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