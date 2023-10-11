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Пошлина на экспорт пшеницы из России повысилась на 14,4%

В России с 11 октября на 14,4% повысилась пошлина на экспорт пшеницы

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

С 11 октября повысилась ставка экспортной пошлины на пшеницу из России. Об этом сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Рост ставки по сравнению с прошедшей неделей составил 14,4%, увеличившись по сравнению с прошлой неделей с 4564,6 руб. до 5224 руб. за тонну вывозимой пшеницы.

Также с 2853,83 руб. до 3120,8 руб. за тонну повысилась экспортная пошлина на кукурузу.

В то же время, пошлина на ячмень уменьшилась с 1251,1 руб. до 1166,1 руб. за тонну.

Новые пошлины будут действовать по 17 октября включительно.

Ранее сообщалось, что заместитель иностранных дел РФ Сергей Вершинин обсудил с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан и замгенсекретаря ООН Мартином Гриффитсом тему доступа российских удобрений и зерновых на мировые рынки. В ходе встречи делегации обсудили заключенные 22 июля 2022 года Стамбульские договоренности.

До того глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит в 2024 году осуществлять гуманитарные поставки зерна и удобрений наиболее нуждающимся странам.

Ранее МИД РФ сообщил о завершении переговоров по переработке 1 млн т зерна в Турции.

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