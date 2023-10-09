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Банк Израиля впервые за два года вмешался в валютный рынок

Израильский регулятор выделит $30 млрд на поддержку валюты на фоне атаки ХАМАС

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Martina Katz/Global Look Press

После неожиданной атаки боевиков ХАМАС на Израиль центральный банк страны объявил о беспрецедентной программе поддержки шекеля на сумму $45 млрд, большая часть из которой уйдет на валютные интервенции для удержания курса шекеля. Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщается, Банк Израиля планирует предоставить ликвидность в долларах местным банкам путем своп-операций на $15 млрд, а также будет продавать иностранную валюту на сумму до $30 млрд. Цель — сгладить волатильность шекеля и обеспечить необходимую ликвидность.

Данное решение стало первым вмешательством регулятора на валютном рынке за два года и впервые предполагает продажу долларов. Оно последовало за самой масштабной атакой на Израиль за десятилетия.

После открытия торгов шекель упал почти на 2% к доллару, но затем отыграл часть потерь. Индекс TA-35 в понедельник показал максимальное снижение за три года. Эксперты отмечают, что в краткосрочной перспективе волатильность рынков сохранится, однако ожидают, что она будет управляемой. Программа Банка Израиля необходима для поддержания стабильности.

Недавно курс шекеля обновил антирекорд к доллару.

Ранее аналитики рассказали, что палестино-израильский конфликт может поднять цены на защитные активы.

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