ЦБ прорабатывает возможности расчетов в цифровом рубле с партнерами

Центральный банк РФ уже ведет работу с регуляторами дружественных стран по вопросу организации расчетов в цифровом рубле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова директора департамента национальной платежной системы ЦБ Аллы Бакиной.

По ее словам, прорабатываются организационные, правовые и другие аспекты международного сотрудничества в этой сфере. Регуляторы проявляют интерес к обеспечению взаимодействия и интероперабельности цифровых платформ на двусторонней и многосторонней основе.

Цифровой рубль позволит совершать мгновенные трансграничные платежи и расчеты на P2Р основе (от англ. peer-to-peer, person-to-person это платежи между физическими лицами — прим. Газеты.Ru). Это откроет новые возможности для торговли и интеграции России с дружественными странами. Запуск цифрорубля запланирован на 2025 год.

С 1 октября в России начали действовать новые правила для банковских переводов внутри страны.

Ранее стало известно о всплеске денежных переводов за границу.