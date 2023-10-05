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ЦБ прорабатывает возможности расчетов в цифровом рубле с партнерами

ЦБ: регуляторы дружественных стран проявляют интерес к цифрорублю

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Depositphotos

Центральный банк РФ уже ведет работу с регуляторами дружественных стран по вопросу организации расчетов в цифровом рубле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова директора департамента национальной платежной системы ЦБ Аллы Бакиной.

По ее словам, прорабатываются организационные, правовые и другие аспекты международного сотрудничества в этой сфере. Регуляторы проявляют интерес к обеспечению взаимодействия и интероперабельности цифровых платформ на двусторонней и многосторонней основе.

Цифровой рубль позволит совершать мгновенные трансграничные платежи и расчеты на P2Р основе (от англ. peer-to-peer, person-to-person это платежи между физическими лицами — прим. Газеты.Ru). Это откроет новые возможности для торговли и интеграции России с дружественными странами. Запуск цифрорубля запланирован на 2025 год.

С 1 октября в России начали действовать новые правила для банковских переводов внутри страны.

Ранее стало известно о всплеске денежных переводов за границу.

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