Аналитик объяснил, почему в России снизились цены на бензин

Снижение цен на топливо в России обусловлено влиянием на нефтяные компании по запрету экспорта бензина со стороны правительства. Об этом kp.ru рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

«Плюс ФАС мгновенно подключилась. Это тоже инструмент давления на рынок. Сейчас задача государства снизить цены на трех направлениях — на бирже (крупный опт), нефтебазах (мелкий опт), АЗС (розница)», — сказал эксперт.

По словам Юшкова, запрет на экспорт будет действовать до того момента, пока цены на топливо не снизятся до уровня инфляции. Поэтому в ближайшей перспективе бензин продолжит дешеветь, заключил он.

Накануне РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата, сообщало, что средняя розничная цена дизельного топлива в России с 25 сентября по 2 октября снизилась на 0,14%, или на 9 копеек — до 64,9 рубля за литр.

5 сентября российская Федеральная антимонопольная служба направила письмо вертикально интегрированным и независимым АЗС страны с требованием снизить цены на топливо.

Ранее в России спрогнозировали сроки действия запрета на экспорт бензина и дизеля.