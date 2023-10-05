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В Кузбассе рассказали о планах экспорта угля на следующий год

В Кузбассе рассчитывают в 2024 году вывезти на экспорт 55 млн тонн угля

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РИА «Новости»

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что власти региона рассчитывают экспортировать 55 млн тонн угля в восточном направлении в 2024 году., говорится в Telegram-канале «Цивилев. Кузбасс».

Он напомнил, что в прошлом году по поручению правительства РФ власти региона подписали план-график вывоза угля на 2023 год. По его словам, в настоящее время поставки ведутся в соответствии с графиком. Губернатор высказал надежду, что к концу года удастся выполнить заявленный объем в 53 млн тонн.

«Попробуем все-таки выйти в 2024 году на показатель в 55 млн тонн. Эти документы сейчас находятся на рассмотрении в правительстве РФ», — приводятся слова губернатора.

До этого президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить завершение строительства автотрассы в обход Кемерово. Также он поручил изучить вопрос строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали.

В августе в Кузбассе прошли межрегиональные соревнования для ветеранов СВО с инвалидностью.

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