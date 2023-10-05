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Производитель Aperol решил прекратить параллельный импорт в Россию

Итальянская Campari просит запретить параллельный импорт Aperol в Россию

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Итальянский производитель алкоголя Campari решил запретить параллельный импорт Aperol в Россию. Об этом сообщает «Лента.ру».

По информации издания, Campari подала в суд на российского дистрибутора «Мастер-Трейд» с намерением добиться запрета на ввоз Aperol в Россию по параллельному импорту. Иск принял к рассмотрению Арбитражный суд Ростовской области. Заседание пройдет 30 октября.

Отмечается, что в иске Campari просит принять обеспечительные меры и запретить выпуск товара в России.

До этого президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин заявлял, что Грузоперевозчики по-прежнему завозят некоторые товары в Россию из Казахстана.

При этом власти Казахстана официально не могут утверждать, что через их страну не идет параллельный импорт. По словам Матягина, товары завозятся в Россию через Казахстан, Киргизию и другие страны.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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