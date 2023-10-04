В России снизились розничные цены на бензин

Средняя розничная цена дизельного топлива в России с 25 сентября по 2 октября снизилась на 0,14%, или на 9 копеек — до 64,9 рубля за литр, передает РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата.

Также на неделе с 25 сентября по 2 октября начала снижаться средняя цена бензина и опустилась на 0,43% — до 55,68 рубля за литр.

Неделей ранее средняя розничная цена дизтоплива выросла на 1,6%, (на 1,03 рубля — до 64,99 рубля за литр), а бензин — на 0,5%.

В частности, бензин Аи-92 подешевел на 0,4% (на 21 копейку — до 51,41 рубля); Аи-95 — на 0,55% (на 31 копейку — до 56,16 рубля); Аи-98 — на 0,2% (на 14 копеек — до 68,31 рубля за литр).

За отчетный период общая инфляция в стране составила 0,21%.

Больше всего бензин подешевел в республике Карелия и Омской области — на 2,5% и 2,3% соответственно. Наибольший рост цен был зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе (на 1,3%).

До этого сообщалось, что стоимость бензина и дизельного топлива на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи выросла после снижения в течение трех дней.

Ранее в России оценили, как запрет экспорта бензина и дизеля влияет на курс рубля.