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Германия вернет в строй угольные станции из-за нехватки энергии

Bloomberg: в ФРГ возобновят работу ранее законсервированных угольных станций

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Global Look Press

Германия вернет в эксплуатацию несколько законсервированных угольных электростанций, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение в предстоящий отопительный сезон. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания решение о запуске блоков компаний RWE и LEAG было принято кабинетом министров ФРГ. По заявлению Минэкономики Германии, эта мера позволит сэкономить газ и предотвратить дефицит энергоресурсов зимой. В прошлом году Германия вынуждена была увеличить выработку электроэнергии на угле после сокращения поставок российского газа.

Отмечается, что повторный запуск угольных станций может привести к росту выбросов CO2. Однако власти заверяют, что климатические цели и план по отказу от угля к 2030 году остаются в силе.

Решение коснется двух энергоблоков RWE и двух блоков LEAG. Они работали в прошлую зиму, летом были переведены в режим ожидания и теперь будут полностью восстановлены.

Недавно Bild узнал, что Германия по-прежнему продолжает закупать энергоносители из России используя Индию как перевалочный пункт. По данным издания за январь-июль этого года импорт нефтепродуктов из Индии вырос более чем в десять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных немецкого Федерального статистического ведомства.

Ранее ветер снизил стоимость газа в Европе.

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