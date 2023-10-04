ЦБ обязал банки информировать заемщиков о возможности выбрать любого страховщика

Центробанк РФ обязал российские банки информировать заемщиков о возможности выбрать любого страховщика. Это следует из сообщения регулятора.

Такая позиция изложена в совместном письме Банка России и Федеральной антимонопольной службы РФ. По мнению ЦБ, такая практика должна исключить случаи навязывания россиянам услуг конкретных страховых компаний.

Согласно новым требованиям, банки должны разместить требования к страховке на своем сайте, в мобильном приложении и в офисах. Кредитные организации обязаны принять полис страховщика при соблюдении двух условий: если его кредитный рейтинг не ниже уровня А- и договор страхования соответствует условиям банка. После получения полиса у банка есть семь рабочих дней, чтобы сообщить заемщику о своем решении — принимает он его или нет. Это позволит не допустить затягивания сроков рассмотрения документов, пишет ЦБ.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 15 сентября заявила, что некоторые банки, которые выдают ипотечные кредиты, пользуются неинформированностью россиян и предлагают им дорогую страховку в дочерней или аккредитованной компании. С 1 сентября банки обязаны сообщать гражданам о возможности выбора страховщика, добавила она. Следить за этим будет Федеральная антимонопольная служба. Набиуллина выразила надежду, что эти меры создадут свой эффект, и добавила, что ЦБ также будет мониторить ситуацию. По ее словам, по сути это мисселинг — продажа продукта, по которому нет или недостаточно информации о наличии или возможностях альтернатив.

Ранее россияне стали реже жаловаться на финансовые организации.