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Ветер снизил стоимость газа в Европе

В «Газпроме» связали снижение цены газа в Европе с растущей долей ВИЭ

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Richard Dorn/Global Look Press

Резкий рост выработки электроэнергии на ветряных электростанциях привел к обвалу цен на газ на европейском рынке. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, во вторник доля ветрогенерации в Европе подскочила до четверти от всего объема произведенной электроэнергии. Эксперт отметил, что в Германии и Дании ветряные электростанции в этот день выработали более 70% необходимой электроэнергии. По прогнозам синоптиков, до конца недели в Европе сохранится сильный ветер, который позволит поддерживать высокий уровень выработки электроэнергии из возобновляемых источников.

В то же время Куприянов подчеркнул, что похолодание, которое обычно сопутствует ненастной погоде, частично нивелирует эффект от роста доли ветряной энергетики, поскольку повышает спрос на газ в жилом секторе.

Кроме того, представитель «Газпрома» рассказал, что Украина в очередной раз отказалась пропускать часть российского газа, предназначенного для транзита в Европу. В среду Киев примет только 42,3 млн кубометров из возможного объема в 74,6 млн кубометров.

На этом фоне цена на газ на европейском спотовом рынке 4 октября упала на 9% и опустилась до отметки в $320 за тысячу кубометров по контрактам на поставку топлива на следующий день.

В начале октября Нидерланды остановили работу крупнейшего газового месторождения в Европе.

Ранее стало известно, сколько Европе удалось накопить газа.

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