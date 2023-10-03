Взнос покидающих Россию компаний увеличат

Зарубежные компании, которые решили уйти из России, должны будут заплатить добровольный взнос в федеральный бюджет в размере 15% от полной рыночной стоимости своих активов вместо действующих 10%. Об этом «Российской газете» рассказали в пресс-службе Минфина РФ.

Чтобы покинуть российский рынок, иностранная компания должна получить разрешение специальной комиссии министерства. Затем организацию ожидает сделка по продаже активов. С полученных денег компания обязана выплатить взнос не менее 10% от рыночной стоимости активов. Такой размер устанавливается для сделок со скидкой более 90%. Если дисконт меньше, размер выплаты составляет не менее 5% от рыночной стоимости активов.

Минфин в конце августа отмечал, что продажа бизнеса уходящими компаниями осуществляется на рыночных условиях, без искусственного занижения цены. При этом каждый случай рассматривается отдельно правительственной комиссией. Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков 5 сентября заявил, что ведомство выступает против введения дополнительных налогов и барьеров для иностранных компаний, которые ушли из России, но впоследствии решили вернуться. Это нецелесообразно, так как Россия заинтересована в привлечении инвестиций, пояснил он. Решившие вернуться компании должны будут приобрести активы в России по рыночной стоимости, уточнил Чебесков.

В Минфине подчеркивали, что иностранные инвесторы должны продолжать работать в России и сохранять рабочие места.

Ранее Минфин опроверг сообщения об усложнении продажи иностранцами бизнеса в России.