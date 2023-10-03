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Новак заявил, что нефть из России продают по цене выше потолка цен

Новак: российские компании не соблюдают потолок цен на нефть

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Максим Богодвид/РИА Новости

Российская нефть торгуется по рыночной стоимости, а не по потолку цен. Последний компании из РФ не соблюдают, сообщил РИА Новости вице-премьер Александр Новак.

Чиновник напомнил, что российские власти изначально говорили, что потолок цен, установленный западными странами, работать не будет, но может создать неудобства для потребителей и рынка энергетики.

«Был выпущен специальный указ президента России о несоблюдении в контрактах условий поставки по потолку цен. Наши компании работают в рамках указа, мы за этим строго следим», — подчеркнул Новак.

Он отметил, что сейчас цены на нефть марки Brent подскочили, а дисконт снизился. В целом же российскую продукцию сбывают по ценам, которые диктует рынок, а они находятся выше установленного Западом потолка, уточнил вице-премьер.

По данным Минфина РФ, нефть Urals также торгуется выше потолка — в сентябре она выросла до $83,08 за баррель. При этом предел, который установили страны Запада, составляет $60 за баррель российской нефти для морских поставок.

Ранее в США заявили, что потолок цен на нефть работает «не так, как хотелось бы».

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