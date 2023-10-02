В РФ ввели безналичный расчет за сдачу металлолома

С 1 октября в России можно сдавать металлолом по безналичному расчету. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию переработчиков лома НСРО «Руслом.ком».

Отмечается, что закон, вступивший в силу 1 октября, исключает возможность расчета с гражданами с помощью наличных за сдачу металлолома и отходов цветных и черных металлов. В ассоциации переработчиков отметили, что безналичный расчет позволит совершенствовать отрасль в дальнейшем.

По расчетам переработчиков, в серой зоне расчетов находилось более 500 млрд рублей в год при общем ежегодном обороте ломозаготовительной отрасли больше чем 1,5 трлн рублей.

До этого мастер по ремонту из Пскова сдал автомобиль клиентки в металлолом и стал фигурантом уголовного дела.

Фигурантом дела стал мужчина, который оказывал гражданам услуги по ремонту транспортных средств в частном порядке. Он разместил объявление о продаже автомобиля в интернете, но не смог найти покупателя. Тогда мужчина решил сдать машину клиентки в металлолом.

Ранее в Новосибирске работник автосервиса угнал машину клиентки и разбил ее.