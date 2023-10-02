В ОПЕК рассказали о планах на следующий год

Государства ОПЕК+, вероятно, не будут вносить изменения в параметры соглашения по добыче нефти на 2024 год Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи на нефтегазовой выставке в Абу-Даби.

По словам аль-Мазруи, любой пересмотр условий действующей сделки будет рассматриваться как заключение нового соглашения. Министр подчеркнул, что страны-экспортеры достигли договоренности в отношении всего 2024 года и рассчитывают на ее строгое выполнение.

4 июня страны ОПЕК+ договорились о корректировке общего уровня добычи нефти до 40,46 млн баррелей в сутки с 2024 года, следует из официального коммюнике по итогам прошедшего заседания в Вене.

Недавно Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам Аль Гаис выразил оптимизм в отношении спроса на нефть. По его словам, недостаточные инвестиции в нефтегазовую отрасль являются одним из рисков для энергетической безопасности. Аль Гаис отметил важность продолжения инвестиций в добычу нефти и газа, назвав призывы прекратить финансирование нефтяной сферы неэффективными.

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