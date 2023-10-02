Курс юаня на Мосбирже превысил 13,5 рубля

Курс юаня в ходе торгов на Московской бирже утром 2 октября превысил 13,5 рубля впервые с 15 августа. Курс евро превысил 104 рубля впервые с 14 сентября. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов.

По состоянию на 7:00 мск, курс китайской валюты рос на 0,4%, до 13,547 рубля. По данным на 7:15 мск, европейская валюта росла на 0,65%, до 104,0225 рубля.

К 7:22 мск юань приостановил рост и достиг отметки в 13,536 рубля (+0,32%). В то же время евро растет на 0,84%, до 104,22 рубля, а курс доллара растет до 98,6 рубля (+0,65%).

Газета «Известия» со ссылкой на экспертов предупреждала, что в начале октября курс будет колебаться в пределах около 97 рублей за доллар, однако из-за давления на экономику к концу месяца стоимость американской валюты может вырасти до 105 рублей.

На закрытии торгов 29 сентября доллар стоил 97,97 рубля, евро — 103,35 рубля, юань — 13,49 рубля, следует из данных Мосбиржи.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.