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Власти проследят за снижением цен на бензин на российских АЗС

Новак пообещал проследить за снижением цен на российских АЗС

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Алексей Никольский/РИА Новости

Правительство РФ намерено проследить за снижением цен на бензин и дизтопливо на российских АЗС, рассказал в интервью телеканалу Россия 1 вице-премьер Александр Новак.

По словам вице-премьера, существует временной разрыв между покупкой топлива на бирже и его реализацией на АЗС. «Я уверен, что в ближайшее время мы увидим снижение мелкооптовых цен», — отметил Новак.

Минэнерго и ФАС поручено обеспечить постоянный контроль за ценами, особенно на заправках независимых сетей. Ранее после введения запрета на экспорт топлива его биржевые цены упали на 17-21%.

Для стимулирования внутренних поставок правительство предложило повысить коэффициент демпфера, ограничить «серый» экспорт путем роста пошлины с 20 до 50 тыс. рублей за тонну, а также ввести запрет на экспорт топлива, купленного внутри страны.

Ранее стало известно, на какие страны повлияют российские ограничения на вывоз топлива.

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